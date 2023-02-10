Проживающая в Европе Анна Нетребко запела на русском языке

После прошлогодних февральских событий оперная певица Анна Нетребко сделала несколько провокационных высказываний касательно властей России и ее жителей. Сейчас же звезда все больше скучает по Родине. По крайне мере, в этом уверены фанаты артистки после ее последней публикации в социальных сетях.

Дело в том, что исполнительница неожиданно снова запела на русском языке. Анна опубликовала новое видео с репетиции. Многие поклонники восхитились талантом Нетребко, однако были те, кто заподозрил, что оперная дива сейчас не в самой лучшей форме.

"Прорабатывание Востока," подписала она ролик.

Также пользователи удивились внешнему виду знаменитости. Она была запечатлена в черной майке и спортивных штанах. Подписчики уверены, что звезда перестала заботиться о своей фигуре и сильно поправилась.

Впрочем, до сих пор не известно, собирается ли 51-летняя артистка когда-нибудь вернуться назад в Россию.