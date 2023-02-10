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Рассчитываем, что ВС РФ начнут двигаться: Пригожин объяснил задачи «Бахмутской мясорубки»

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Рассчитываем, что ВС РФ начнут двигаться: Пригожин объяснил задачи «Бахмутской мясорубки»
Военные новости
Евгений Пригожин

Главной задачей любых боевых действий является уничтожение боеспособности противника, заявил петербургский предприниматель Евгений Пригожин в интервью с военкором Семеном Пеговым. Если у противника не остается войск — победа придет быстро, уверен он.

В ходе интервью проекту WarGonzo Пегов попросил основателя ЧВК «Вагнер» объяснить смысл долгой и кровопролитной битвы под Бахмутом, в которой и «вагнеровцы» и украинская сторона понесли большие потери.

«Главная задача любой войны — это уничтожить армию противника, и не в территориях дело, а в уничтожении армии. Когда армии не будет — дальше проходи в шлепанцах и забирай все, что тебе нужно. Собственно говоря, чем мы и занимаемся под Артемовском», — объяснил Пригожин.

Город Бахмут (старое название Артемовск) важен не сам по себе — он стал «главной точкой притяжения», которая позволяет сковывать и истреблять огромную вражескую группировку, оттягивая силы противника с других направлений.

«Бахмут нужен сегодня для того, чтобы дать возможность российским войскам комфортно действовать, — подчеркнул Пригожин. — Поэтому Бахмут сегодня — это главная точка притяжения, на которую идет украинская армия. И наша задача сегодня на Бахмуте, почему ее и назвали «Бахмутской мясорубкой», «Артемовской мясорубкой», потому что украинская армия посылает туда все новые и новые подразделения, — и пока мы там их колбасим, мы рассчитываем, что все остальные (российские подразделения) также будут двигаться и улучшать, занимать позиции, продвигаться и так далее».

Штурмовым отрядам ЧВК «Вагнер» за относительно короткое время удалось добиться существенных успехов в штурме Бахмута, и уничтожить огромное количество живой силы противника. В настоящее время город наполовину окружен — к северу идут ожесточенные бои за поселки Красная Гора и Парасковиевка, а на юге отряды добровольцев вышли к дороге на Константиновку, перекрыв снабжение ВСУ. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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