РБК: Из сериала «Домашний арест» убрали песню сценариста Семена Слепакова, покинувшего РФ

Из повтора телевизионного сериала «Домашний арест» (выходит на канале ТНТ) продюсером и сценаристом которого выступил Семен Слепаков, исчезла песня «Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым», исполненная последним.

Композиция звучит в заставке фильма. Теперь вместо песни показывается урезанная до нескольких секунд заставка без музыки. Но при этом в титрах Семен Слепаков, покинувший РФ, указан в качестве «креативного продюсера» данного кинопроекта.

Напомним, что «Домашний арест» вышел еще в 2018 году. Через год создателям картины, а именно режиссеру Петру Буслову и сценаристу Слепакову, вручили специальный приз премии «Ника» — «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа». В 2020 году российский сериал номинировали как лучший телевизионный проект длительностью более чем 10 серий на ежегодную премию «Золотой орел», пишет РБК.