РБК: в 2022 году в российском прокате окупился лишь один поддержанный Фондом кинофильм

Всего один из 26 российских кинофильмов, которые получили финансирование от Фонда кино, в широком прокате окупился в 2022 году. Об этом свидетельствуют подсчеты на основе данных Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, содержащей сведения о сборах всех картин, показанных легально в отечественных кинотеатрах.

При этом коммерчески успешными в мире считают те фильмы, которые в прокате собрали как минимум в 2 раза больше производственного бюджета. В подсчетах маркетинговый бюджет не учитывается.

Итак, из всех этих лент коммерчески успешной (которая собрала в прокате больше производственного бюджета) стала комедия Александра Фомина. Фильм «Молодой человек» при бюджете 64,8 млн руб. (30 млн руб. из которых является безвозвратной субсидией Фонда кино) заработал 192,2 млн рублей в прокате.