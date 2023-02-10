Режиссер РФ Глеб Панфилов отказывается общаться с прессой после смерти жены Инны Чуриковой

Через месяц после ухода из жизни Народной артистки СССР Инны Чуриковой ее муж Глеб Панфилов еще не оправился от горя. Режиссер не может и не хочет общаться с журналистами. Настоящим спасением для мужчины стала любимая работа, в которую он ушел с головой.

«У меня плотный график, все время занят. Занимаюсь работой», — кратко отметил кинодеятель.

Что скрывать, после смерти актрисы режиссер был буквально раздавлен. В разговоре с прессой ранее он признавался, что до сих не может поверить в случившуюся трагедию. По словам Панфилова, он всегда ощущал себя единым целым с супругой, поэтому даже не может представить, как будет в будущем складываться его жизнь.

Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Она скончалась 14 января. Последние десять дней артистка провела в Боткинской больнице. Туда ее доставили 4 января. Причина ухода актрисы не называется.