Сценарист «Чебурашки» Виталий Шляппо назвал обвинения Дмитрия Певцова глупостями

Сценарист отечественного кинофильма «Чебурашка» Виталий Шляппо решил прокомментировать обвинения со стороны певца, актера и депутата Государственной думы РФ Дмитрия Певцова. Политик, напомним, обвинил авторов картины в пагубном влиянии на русских детей.

Как вчера отметил Певцов, комическое в «Чебурашке» вызвано в том числе за счет того, что главный герой отца называет мамой.

«Для детей это маленький сигнальчик, звоночек, что папа, мама — это не имеет значения. Мужчина может быть мамой. Это скрытая диверсия», — подчеркнул политик.

Виктор Шляппо подобные обвинения парламентария назвал глупостью. Отдельного комментария слова депутата не удостоились.

Следует добавить, что фильм «Чебурашка» стал самым самым кассовым фильмом за всю историю в российском кинематографе. Сказка сумела собрать более 6 миллиардов рублей в прокате.