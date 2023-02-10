Симоньян: «А что, у Галкина* до СВО не было концертов, где он издевательски унижал президента РФ и страну?»

Маргарита Симоньян давно испытывает неприязнь к юмористу Максиму Галкинау* (признан в РФ иноагентом). Журналистке не нравятся высказывания стендап-комика, его поступки и его поведение. В студии ведущего Бориса Корчевникова глава RT проинформировала о причинах неприязни.

По словам Симоньян, в феврале минувшего года она точно знала, что русский народ сплотится и обязательно сможет выстоять. Что касается так называемых «испуганных патриотов», журналистка не удивлена таким поведением. Об этом телеведущая рассказала в эфире программы «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».

Это те люди, которые занимали подобную позицию до спецоперации. Что, до начала СВО у Галкина не было концертов, на которых он издевательски унижал президента РФ и страну? Назовите хотя бы одного человека, который удивил? Который до этого был патриотом, ратовал за свою Родину, за свое Отечество, а затем уехал в Израиль и там стал поливать грязью.