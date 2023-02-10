Собчак раскритиковала Тину Канделаки за публикацию в Сети ее израильского паспорта

Ксения Собчак набросилась на коллегу Тину Канделаки за то, что та опубликовала фото ее израильского паспорта, причем сделала это незаконно. Журналистка вспомнила об этой истории в рамках нового выпуска Ютуб-шоу «Осторожно, Собчак».

Как заявила Ксения Анатольевна, Тина «с огромным наслаждением» слила в Сеть фотографию ее второго паспорта. Но теледива отметила, что там перепутаны данные.

Собчак понимает, что незаконная публикация ее персональных данных не представляет никакой проблемы для людей, которым все позволено. По ее словам, она получила израильское гражданство для того, чтобы защитить своих близких и себя. Светская львица отметила, что мир стал рушиться.

То, что у Собчак есть второе гражданство, Канделаки заявила еще в октябре. Она напомнила, как Ксения отрицала, что у нее есть документ.