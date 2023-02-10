Сын Бориса Щербакова заявил, что состояние госпитализированного Народного артиста улучшилось

Актер России Борис Щербаков проведет в больнице еще как минимум неделю. У него диагностировали обострение хронического бронхита. Об этом рассказал сын артиста Василий Щербаков.

По информации наследника актера, состояние госпитализированного Бориса Васильевича улучшилось, но ему еще предстоит неделю провести в больнице под тщательным наблюдением врачей.

Напомним, что 73-летний Щербаков был доставлен в Боткинскую больницу еще 1 февраля. Народный артист РФ некоторое время пробыл в реанимации, после чего его перевели в стационар.

Ранее жена знаменитости отмечала, что медики провели обследования, поскольку не смогли поставить точный диагноз. При этом женщина отметила, что в целом ее муж чувствует себя неплохо.