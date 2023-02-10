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Сын создателя «Чебурашки» Роман Качанов-младший считает фильм сомнительным

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Сын создателя «Чебурашки» Роман Качанов-младший считает фильм сомнительным
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Фото из открытых источников

Новый отечественный кинофильм о Чебурашке за авторством Дмитрия Дьяченко — это весьма сомнительное кино. Так о семейной комедии высказался сын Романа Качанова, создателя анимационной картины «Крокодил Гена».

Говоря о «Чебурашке», главные роли в которой сыграли Сергей Гармаш, Полина Максимова, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Качанов — младший сказал, что он даже не хочет участвовать в обсуждениях, косвенно связанных с новой лентой.

«Через полгода, условно говоря, кинокартину эту забудут. Тогда готов вернуться к беседе о куклах», — заявил наследник создателя мультфильма «Чебурашка».

Стоит подчеркнуть, что ранее актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов раскритиковал «Чебурашку». Он назвал данный проект настоящей диверсией против детей России.

 

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