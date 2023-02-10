Сын создателя «Чебурашки» Роман Качанов-младший считает фильм сомнительным

Говоря о «Чебурашке», главные роли в которой сыграли Сергей Гармаш, Полина Максимова, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Качанов — младший сказал, что он даже не хочет участвовать в обсуждениях, косвенно связанных с новой лентой.