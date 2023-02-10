Сын создателя «Чебурашки» Роман Качанов-младший считает фильм сомнительным

Как рассказал порталу «МК» врач анестезиолог-реаниматолог, который пожелал сохранить анонимность, причин развития сепсиса у Костомарова и Сванидзе
Сезонный грипп вернулся в Россию, он зафиксирован почти во всех областях. Поэтому нужно вспомнить, как можно защитить себя в пору высокой вирусной
Олимпийский чемпион Роман Костомаров почти месяц находится в больнице. Ему ампутировали стопу, а сейчас врачи решают вопрос об ампутации пальцев на
Как рассказал порталу «МК» врач анестезиолог-реаниматолог, который пожелал сохранить анонимность, причин развития сепсиса у Костомарова и Сванидзе
Всего один из 26 российских кинофильмов, которые получили финансирование от Фонда кино, в широком прокате окупился в 2022 году. Об этом
Осенью минувшего года старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков покинул Россию. Как известно, артист обосновался в США. В Америке он живет в
В Турции во время сильного землетрясения находились россияне. Некоторые рассказали про «уродов»-соотечественников, отказывавшихся помогать людям,
В Свердловской области сильно подорожал лук. Эта тенденция наблюдается с конца декабря. В конце минувшего года один килограмм лука можно было купить
Сегодня в России насчитываются сотни больших и маленьких музеев, посвященных Великой Отечественной войне. Множество их расположено в небольших
В ЮФУ (Южном федеральном университете) эксперты оценили вероятность сильных землетрясений в Ростовской области в 2023 году. По словам доцента Алексея