Таролог Янко проинформировала о серьезных проблемах в браке Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Знаменитый режиссер и актер Федор Бондарчук все чаще появляется на премьерах в гордом одиночестве или в сопровождении своих коллег. Известный таролог решила ответить, почему Паулина Андреева не спешит идти за супругом.

8 февраля 2023 года в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера телесериала «Фишер». Ее посетила много знаменитостей, появился и Бондарчук, но без жены. Это снова породило слухи, что у звезды в семье не все гладко. Паулина Андреева никогда не находит времени для того, чтобы сопровождать возлюбленного на светских мероприятиях. Возможно, актриса занята написанием нового сценария или все время проводит с 2-летним сыном.

Но таролог уверена, что дело не в работе и не в сыне. Причина всерьезных проблемах в браке.

«Отношения между ними очень охладели. Пока они вместе, однако больших, теплых чувств нет. Между ними холод, отношения по-сохраняются лишь ради ребенка. Скажу так, в жизнь Федора Бондарчука вскоре придет другая женщина», — заявила Глина Янко.