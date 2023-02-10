The Guardian: Новая Зеландия и Австралия переживут апокалипсис намного проще других

Как рассказал порталу «МК» врач анестезиолог-реаниматолог, который пожелал сохранить анонимность, причин развития сепсиса у Костомарова и Сванидзе
Сезонный грипп вернулся в Россию, он зафиксирован почти во всех областях. Поэтому нужно вспомнить, как можно защитить себя в пору высокой вирусной
Фудблогер Александра Кленова несколько лет назад столкнулась с проблемой: у нее появились незаживающие раны в уголках рта. Никакие средства не
Как рассказал порталу «МК» врач анестезиолог-реаниматолог, который пожелал сохранить анонимность, причин развития сепсиса у Костомарова и Сванидзе
Осенью минувшего года старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков покинул Россию. Как известно, артист обосновался в США. В Америке он живет в
Министерство культуры Украины организаторам фестиваля в городе Висбаден (Германия) заявило, что заявленные украинские артисты не собираются выступать
В последние дни в разных точках мира происходят мощные землетрясения. После землетрясения в Турции и Сирии, когда погибли тысячи людей, катаклизм
Свердловская область является третьей в стране по величине тарифов за капитальный ремонт. Рост стоимости составляет примерно 46,5%. Теперь местрные
В Свердловской области сильно подорожал лук. Эта тенденция наблюдается с конца декабря. В конце минувшего года один килограмм лука можно было купить
Сегодня в России насчитываются сотни больших и маленьких музеев, посвященных Великой Отечественной войне. Множество их расположено в небольших