The Guardian: Новая Зеландия и Австралия переживут апокалипсис намного проще других

Новая Зеландия и Австралия лучше остальных стран подготовлены к апокалипсисам и другим внезапным катастрофам. Об этом пишет газета The Guardian.

Аналитики издания сравнили мировые страны по 13 факторам, когда люди смогли обеспечить себе комфортную жизнедеятельность во время непредвиденных катастроф (ядерная война, извержение супервулкана, удар астероида). Основными критериями при этом стали производство продуктов питания, а также обеспечение электроэнергией.

По данным сайта, отлично подготовленными к различным катастрофам, помимо Новой Зеландии и Австралии, оказались Исландия и Соломоновы остров.

Примечательно, что такие гиганты, как США, Китай и Россия пострадают от того, что производство продуктов питания сократится вплоть до 97%.