TMZ: Близкие Бритни Спирс боятся скорой смерти американской певицы

Обеспокоенность состоянием поп-дивы Бритни Спирс выразили ее близкие. Дело в том, что знаменитая во всем мире американская певица в последнее время публикует фотографии, на которых очень странно себя ведет.

Как признался источник, который контактирует со звездой, он не на шутку боится ее скорой смерти. Неустойчивым поведением артистки встревожены близкие и коллеги, окружающие исполнительницу. По информации зарубежных таблоидов, Бритни постоянно принимает лекарства, но все равно «выходит из-под контроля».

Ходят слухи, что родные певицы даже разработали план помощи. К примеру, ее менеджер арендовал дом в Лос-Анджелесе, куда звезду должны были привезти. В особняке вокалистку встретил бы супруг Сэм Асгари и врачи.

Сама Спирс никаких объяснений не давала. Избранник исполнительницы никакими подробностями о ее физическом и психическом состоянии тоже не делился, пишет TMZ.