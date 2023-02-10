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Тренер Ирина Винер посетила премьеру фильма с уехавшей актрисой Чулпан Хаматовой

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Тренер Ирина Винер посетила премьеру фильма с уехавшей актрисой Чулпан Хаматовой
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Фото из открытых источников

В кинотеатре «Октябрь» прошел светский премьерный показ военно-исторической драмы от Сергея Урсуляка «Праведник». 16 февраля 2023 года фильм о подвиге офицера Красной армии, в котором одну из ролей исполнила Чулпан Хаматова, сможет увидеть широкая публика.

После череды скандалов убирать Хаматову из фильма не стали. Но ни в трейлере, ни на постерах актриса не появилась. Картину многие обсуждают в соцсетях именно благодаря участию Чулпан. Одни недовольны появлением артистки в патриотичной картине, другие, мечтают опскорее увидеть любимицу на экранах.

Большим сюрпризом в этом вечер для прессы стало появление Ирины Винер, которая давно не выходит в свет и не посещает публичные мероприятия. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики облачилась в меховую шапку, шубу, белоснежный наряд, дополнив образ украшениями. Стоит сказать, что выглядяле тренер максимально эффектно. А компанию ей составил сын Антон, который выходит в свет еще реже, чем его звездная мама.

 

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