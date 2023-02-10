Уволенный из столичного театра Моссовета актер Александр Филиппенко покинул Россию

Олимпийский чемпион Роман Костомаров почти месяц находится в больнице. Ему ампутировали стопу, а сейчас врачи решают вопрос об ампутации пальцев на
Сезонный грипп вернулся в Россию, он зафиксирован почти во всех областях. Поэтому нужно вспомнить, как можно защитить себя в пору высокой вирусной
Фудблогер Александра Кленова несколько лет назад столкнулась с проблемой: у нее появились незаживающие раны в уголках рта. Никакие средства не
Оскар Кучера также не остался в стороне и прокомментировал новость о том, что Лия Ахеджакова лишилась ролей в «Современнике». Актриса проработала в
Олег Басилашвили дал интервью, в котором прокомментировал скандал вокруг Лии Ахеджаковой с театром «Современник». Народный артист СССР заступился за
Осенью минувшего года старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков покинул Россию. Как известно, артист обосновался в США. В Америке он живет в
В ЮФУ (Южном федеральном университете) эксперты оценили вероятность сильных землетрясений в Ростовской области в 2023 году. По словам доцента Алексея
Сегодня в России насчитываются сотни больших и маленьких музеев, посвященных Великой Отечественной войне. Множество их расположено в небольших
Руководители добровольческих объединений, участвующих в спецоперации на Украине, обязаны нести ответственность перед россиянами, заявил
В очередном выпуске программы «О самом главном» на канале «Россия 1» появился врач Сергей Агапкин. Как рассказал специалист, больное горло ни в коем