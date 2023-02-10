Уволенный из столичного театра Моссовета актер Александр Филиппенко покинул Россию

Российский актер театра и кино Александр Филиппенко, который имеет звание народного артиста РФ, эмигрировал из страны в знак несогласия с внешнеполитическим курсом за последний год. Об этом средствам массовой информации рассказала его дочь.

Филиппенко на протяжении всего минувшего года публично выражал неодобрение действий военнослужащих ВС РФ на территории Украины. В конце года с 78-летним актером не пожелал продлевать контракт столичный театр Моссовета. Пока еще его имя фигурирует в афишах. Однако как сообщили в театральных кассах, ближайшая постановка с участием артиста не состоится.

В разные годы Филиппенко также играл в Театре драмы и комедии на Таганке. Кроме того, он выходил на сцену театра им. Вахтангова, где прослужил около 20 лет. Также выступал в Гоголь-центре.

Примечательно, что сейчас Александр Филиппенко находится в Вильнюсе.