В Москве у партии "РОДИНА" - новая команда!

4 февраля 2023 г. в гостинице "Метрополь" состоялась партконференция регионального отделения партии "РОДИНА" города Москва. Состав команды был полностью обновлен. По итогам новым руководителем реготделения партии в городе Москва избран Павел Яковлев. Заместителем руководителя реготделения избран Вадим Михайлов, в состав Совета также вошли Алексей Прохоров, Андрей Горбачев и Александр Устинов. В КРК избраны Евгений Вахмистров и Ольга Быковская.

О Павле Яковлеве известно, что он закончил Санкт-Петербургский Государственный политехнический Университет Петра Великого по специальности «Менеджмент организации». Женат, отец двоих детей, увлекается хоккеем и горнолыжным спортом, также является членом Комиссии по вопросам соблюдения законодательства и парламентскому контролю Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей.

Выступление перед коллегами новый председатель Совета регионального отделения города Москва начал, процитировав слова мэра Москвы:

«Работаете хорошо, но дальше так работать нельзя!»

Он сразу же огласил цель на ближайшие сроки:

«Мы должны вырастить поколение граждан, которые будут искренне гордиться своей Родиной, а своей работой убедить родителей возить детей на Байкал, Алтай, Карелию, чтобы ребенок знал и любил свою Родину, а не писал в школьном сочинении на тему "как я провел лето” про комплекс услуг “все включено” в египетском отеле».

По словам Павла Яковлева, уже сейчас для молодежной организации партии в Москве создан центр, на базе которого будут проводиться различные мероприятия просветительской и патриотической направленности.

Также Павел Яковлев подчеркнул, что партия Родина присутствовала в составе Мосгордумы до 2019 года. И одной из главных целей новой команды является возвращение партии в Московскую городскую Думу.

В работе собрания партии приняли участие почетные гости:

член Бюро Президиума Алексей Рылеев и Никита Габов, председатель ЦКРК Роман Лобзин, глава Совета по идеологии партии Александр Огнев.