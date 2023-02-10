Важнее усидеть в кресле, чем победить – аналитики о запрете ЧВК «Вагнер» набирать заключенных

ЧВК «Вагнер» лишили возможности набирать заключенных для участия в специальной военной операции. Это может привести к замедлению СВО и развитию конфликта между Минобороны РФ и бизнесменом Евгением Пригожиным.

Ранее предприниматель подтвердил информацию о прекращении набора заключенных для участия в СВО.

«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», - приводит слова Пригожина пресс-служба бизнесмена.

Эксперты уверены, что подобные решения со стороны Минобороны затормозят достижение целей СВО. ЧВК «Вагнер» сейчас является главной силой в спецоперации, вынуждающей отступать украинские войска. МО РФ в этом случае может поддержать ЧВК «Вагнер», однако этого не делает, из-за чего аналитики сомневаются в намерении ведомства завершить СВО.

«ЧВК «Вагнер» — сейчас главная действующая СВО, и с этим вряд ли кто поспорит. Именно они занимаются физическим уничтожением противника в Бахмуте и его окрестностях. И занимаются вполне успешно. И тут ВС РФ как раз могли бы помочь, начав наступление на других оголенных участках фронта, но происходит ровно обратная ситуация. Видимо для высоких начальников важнее усидеть на своих местах, чем победить», - считают авторы «Старой площади».

Ранее в СМИ писали, что решение прекращение набора заключенных в ряды ЧВК «Вагнер» может указывать на растущую конкуренцию между организацией Пригожина и Минобороны РФ из-за очевидных успехов ЧВК в зоне СВО. К годовщине спецоперации возможны серьезные перестановки в оборонном ведомстве на фоне просчетов и недоработок МО.