Военнослужащий ВС России из зоны СВО дал интервью военкору WarGonzo Семену Пегову

Военнослужащий из Курганской области, который прославился в Сети как «поющий бурят», после исполнения композиции «Любэ» дал интервью военному корреспонденту WarGonzo Семену Пегову. Видео с выступлением бойца из зоны СВО набрало около одного миллиона просмотров на YouTube.

«Многие видели вирусное видео, в котором боец в балаклаве играет в вагончике на гитаре и поет композицию «Любэ» про березы в РФ. Этого парня назвали мобилизованным из Бурятии, он стал кочевать с канала на канал. Но все намного глубже, ведь поющий бурят - казах из Курской области, у него позывной «Якут»», — пишет Пегов.

В интервью военный ​​объяснил, почему он решил спеть песню для ролика. По словам мужчины, это идея его командира. Они захотели подбодрить матерей и жен, чтобы близкие увидели, что они здоровы и живы.

«Якут» также отметил, что ролик был размещен в приватном чате, а затем распространился по Интернету и стал популярным. Солдат добавил, что не обижается за прозвище Бурят.