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Жена госпитализированного Николая Сванидзе сообщила, что «радостных новостей пока нет»

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Жена госпитализированного Николая Сванидзе сообщила, что «радостных новостей пока нет»
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Фото из открытых источников

Тележурналист и правозащитник Николай Сванидзе находится все еще в реанимации. Врачи боятся давать какие-либо прогнозы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из инфекционных больниц, где диагностировали отек легких. 

Ежедневно десятки коллег-правозащитников спрашивают про его состояние, они очень волнуются. Некоторые верующие молятся за его здоровье, ходят в храм.  Я на связи с его семьей, отслеживаю ситуацию.
Сегодня общалась с женой Мариной.  Увы, радостных новостей нет. По ее словам, Николаю немного легче, но пока он в реанимации. 
По оптимистичным прогнозам в обычную палату переведут не в ближайшие дни. Затем предстоит долгий период лечения и восстановления. Все это время он будет недоступен.
Я точно знаю, что как только он сможет писать, начнет помогать людям, которые заваливали его обращениями о помощи. Сванидзе - самый яркий борец за права людей, - рассказала Ева Меркачева, член СПЧ.
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