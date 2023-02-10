Жена госпитализированного Николая Сванидзе сообщила, что «радостных новостей пока нет»

Ежедневно десятки коллег-правозащитников спрашивают про его состояние, они очень волнуются. Некоторые верующие молятся за его здоровье, ходят в храм. Я на связи с его семьей, отслеживаю ситуацию.

Сегодня общалась с женой Мариной. Увы, радостных новостей нет. По ее словам, Николаю немного легче, но пока он в реанимации.

По оптимистичным прогнозам в обычную палату переведут не в ближайшие дни. Затем предстоит долгий период лечения и восстановления. Все это время он будет недоступен.

Я точно знаю, что как только он сможет писать, начнет помогать людям, которые заваливали его обращениями о помощи. Сванидзе - самый яркий борец за права людей, - рассказала Ева Меркачева, член СПЧ.