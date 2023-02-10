Жена комика Ильи Соболева Наталья пожалела Зепюр Брутян за брак с актером Павлом Прилучным

Жена знаменитого комика Ильи Соболева пошутила над популярным актером Павлом Прилучным и даже пожалела его новую жену Зепюр Брутян. На своей страничке в соцсети Наталья Соболева рассказала, что ее муж снялся в кинофильме, где ему в одной из сцен пришлось целоваться.

«Конечно же, целоваться со мной. Я его просто поглотила. Я замуж выходила за комика, а не за актера. Не дай Бог мне такого мужа, как Павел Прилучный иметь. Да он в дом принесет всю чужую микрофлору», — пошутила в микроблоге Наталья.

Отметим, что Наталья и Илья Соболевы в браке на протяжении 12 лет. У звездных супругов подростают двое дочерей — София и Ева. Скоро пару ждет пополнение. Об интересном положении звезда узнала, когда ее супруг находился в другом городе на съемках. Наталья встретила комика на вокзале с табличкой «Скоро в третий раз станешь папой».