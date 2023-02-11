10-летний екатеринбуржец Георгий Табуркин проиграл в поединках вокального шоу «Голос. Дети»

10-летний екатеринбуржец не смог пройти в следующий этап вокального шоу «Голос. Дети». Георгий Табуркин проиграл в поединках музыкального проекта.

Новый выпуск с командными выступлениями вышел в эфир Первого канала в минувшую пятницу, 10 февраля. В нем принял участие екатеринбургский школьник. Мальчик выступил вместе с Фирдавсом Авезовым, участником из Ташкента, а также Андреем Дробышевым - парнем из Новочеркасска. Ребята вместе исполнили популярную композицию группы Многоточие «В жизни так бывает».

«Хочу сказать всем огромное спасибо. Вам спасибо, Егор Крид. Хотел сказать, это было очень круто. Выступать на этой сцене, себя почувствовать артистом», – поделился Георгий Табуркин после выбывания из шоу.

Как и положено, наставник поддержал своего подопечного. Егор Крид назвал подростка настоящим артистом.