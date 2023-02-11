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Борисенко сообщил о намерении политических властей Египта вступить в БРИКС

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Борисенко сообщил о намерении политических властей Египта вступить в БРИКС
В Мире
Фото из открытых источников

Руководитель дипломатического представительства Российской Федерации в Египте Борисенко в интервью агентству РИА Новости сообщил о намерении политических властей этого государства вступить в международную организацию БРИКС. Он рассказал, что соответствующую официальную информацию египетское политическое руководство уже направило всем государствам, входящим в БРИКС.

Борисенко также сообщил, что уже известно, как отнеслись к этому намерению египетского государства политические власти Российской Федерации. Он рассказал, что политическое руководство РФ поддерживает решение Египта.

«Египет тоже заинтересован в присоединении к БРИКС и уже обозначил такое свое желание в официальных письмах, направленных всем членам группы», – отметил посол.

Ранее он также заявил, что Египет продолжает сотрудничать с Российской Федерацией, хотя западные государства оказывают на него давление.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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