Актриса Алена Хмельницкая возмущена увольнением Лии Ахеджаковой из театра «Современник»

В начале недели стало известно о том, что Лия Ахеджакова больше не играте в «Современнике». Такое решение приняло руководство театра из-за того, что 84-летняя артистка в трудное для РФ время заняла строну Украины.

Актриса негативно отзывалась о своей о стране. Теперь она за это расплачивается. Ахеджакова лишилась работы в учреждении, которому отдала целых 46 лет своей жизни.

Поддержать Лию Меджидовну решила Алена Хмельницкая. Как сказала актрсиа, из театра ее могут уволить, однако из сердец телезрителей – никогда!

«Правда я не понимаю! В „Современнике“ есть кто-то живой? Ау, вы чего? Вам ок и норм? Ей, молодежь!» — обратилась звезда к директору.

Заметим, что сама Ахеджакова не скрывает расстройства. Работа в театра была смыслом ее жизни. Но устраивать забастовки или тем более покидать Россию знаменитсть не собирается, несмотря на конфликт.