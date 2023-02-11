Актриса Алена Хмельницкая возмущена увольнением Лии Ахеджаковой из театра «Современник»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров почти месяц находится в больнице. Ему ампутировали стопу, а сейчас врачи решают вопрос об ампутации пальцев на
Фудблогер Александра Кленова несколько лет назад столкнулась с проблемой: у нее появились незаживающие раны в уголках рта. Никакие средства не
В Свердловской области сильно подорожал лук. Эта тенденция наблюдается с конца декабря. В конце минувшего года один килограмм лука можно было купить
Осенью минувшего года старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков покинул Россию. Как известно, артист обосновался в США. В Америке он живет в
После того, как звезду «Кухни» Дмитрия Назарова и его жену уволили из театра МХТ, на них навалился хейт. Многие недоброжелатели начали травить
Российский актер театра и кино Александр Филиппенко, который имеет звание народного артиста РФ, эмигрировал из страны в знак несогласия с
Руководители добровольческих объединений, участвующих в спецоперации на Украине, обязаны нести ответственность перед россиянами, заявил
Водоканал Санкт-Петербурга сообщил о масштабном поступлении стоков жилых домов в Большое Нижнее Суздальское озеро. Сброс хозяйственно-бытовых отходов
Руководитель киевского режима Зеленский совершает поездку по государствам западной Европы для проведения переговоров с представителями их
Западные государства продолжают проводить санкционную политику по отношению к Российской Федерации. Политические власти Великобритании добавили в