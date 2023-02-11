Актриса РФ Наталья Рудова после участия в ралити-шоу "Звезды в Африке" пожаловалась на проблемы со здоровьем. В том числе она сообщила о наборе лишнего веса.

По словам актрисы, у нее развилось настоящее пищевое расстройство, выражалось оно в регулярном переедании. В результате актриса поправилась на целых 10 килограммов.

Теперь Наталья пытается всячески избавиться от лишнего веса. Но пока что борьба с килограммами не приносит положительного результата. По мнению Рудовой, происходит так из-за стрессов и бессонницы.