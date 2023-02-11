Андрей Ильин хотел уйти из сериала «Склифосовский» в первый же день съемок проекта

На телеканале "Россия 1" завершился 10 сезон сериала "Склифосовский". По признанию актера Андрея Ильина, в первый день проекта он хотел уйти, поскольку это был "самый трагический эпизод" в его жизни.

Его герою Геннадию Кривицкому нужно было сделать парню со стрелой во лбу – КТ. Однако одноразовая простынь все время слипалась. Пришлось сделать несколько дублей.

"Вокруг стоят коллеги, которые присматриваются, продюсеры, операторы, режиссер, осветители. У меня же не получается ничего! Второй дубль – снова начинаю расстилать, расстелил, начинаю сажать его, он сбил простынку, она ведь была синтетическая. Короче говоря, загубил второй дубль. Третий дубль – слова забыл, четвертый: наконец-то положил и включил кнопку, но ничего не поехало. Пятый дубль – слова он уже забыл. Шестой дубль – "завожу" его, не рассчитали размер стрелы, она в эту трубу попала и затем отвалилась", – признался Ильин.

На десятом дубле понял, что инфарктом сейчас все закончится, меня положат в прибор или нужно прощаться с профессией, нужно уходить и "завязать" с этим делом. Завязать с кинематографом".