Артист РФ Филипп Киркоров на презентацию 4-го сезона телешоу «Маска» пришел с презентами из США

Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров не так давно вернулся из Лос-Анджелеса. В США он посетил престижную музыкальную премию "Грэмми".

Но оказалось, что поп-король российской эстрады приехал из Америки не с пустыми руками. Певец привез подарки для генерального директора телеканала НТВ, а также для ведущего развлекательного телешоу "Маска".

На презентации 4-го сезона телепроекта Киркоров, который является бессменным судьей, вручил презенты, привезенные из США. Генеральному продюсеру канала НТВ Тимуру Вайнштейну от исполнителя досталась футболка, которую Филипп приобрел на вручении премии "Грэмми". А ведущий Вячеслав Макаров от артиста получил в подарок духи с рубиновой пробкой в форме короны.