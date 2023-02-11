Барбара Брыльска вступилась за Ахеджакову: «Такая родина ее недостойна»

Польская артистка Барбара Брыльска, которая стала настоящей звездой СССР благодаря фильму "Ирония судьбы", решила высказать свое мнение об увольнении коллеги по ленте Лии Ахеджаковой. Ранее неоднократно сообщалось, что Народную артистку, высказывавшую оппозиционные идеи и осудившую СВО, уволили из "Современника". В этом театре актриса проработала практически полвека. Так, из репертуара учреждения исчезла последняя постановка с ее участием.

"Такая родина ее недостойна", - заявила Брыльска.

Барбара также отметила, что Ахеджаковой нужно срочно уезжать из России, так как "они не дадут ей жизни".

Сама Лия Меджидовна заявила, что эмиграции из РФ не рассматривает.

"Это моя „Родина-уродина“. Мне 84 года, чтобы тикать. Пусть уезжают они. Я же никуда не уеду, я все это пережить должна здесь".