Дочь уволенного из театра имени Моссовета Филиппенко: "Папа решил достать свою вышиванку"

Накануне в прессе появилась новость об увольнении Александра Филиппенко из театра имени Моссовета. Это позже подтвердил сам актер.

Дочь народного артиста раскрыла настоящую причину увольнения. Она рассказала, почему отец решил уехать из страны. Оказалось, что поспешный отъезд из РФ был связан с политическими высказываниями артиста театра и кино. Весной минувшего года в соцсетях Филиппенко появилось фото, на котором он был одет в украинскую национальную одежду. Публикация Александра в вышиванке вызвала волну критики.

"Папа решил достать вышиванку, вспомнить о прекрасных днях, проведенных в Киеве, о киностудии Довженко, он написал слова любви прежде всего своим друзьям, которые там находятся", — заявила дочь знаменитости.

По словам звездной наследницы, актер в данный момент находится в Вильнюсе. А вот Филиппенко, комментируя увольнение из театра, сообщил, что оно никак не связано с политикой.