Драма «Вам и не снилось» признана лучшим советским кинофильмом о любви

Согласно опросу специалистов телеканала «Мосфильм, драма «Вам и не снилось», которую снял режиссер Илья Фрэз, была признана лучшим советским кинофильмом о любви.

Помимо этой картины, которая заняла первое место в Топ-5, россияне назвали ленты, которые привлекают их внимание. Вторая строчка досталась «Романсу о влюбленных» от Андрея Кончаловского. Музыку к фильму написал Александр Градский. Третье место у мелодрамы «Не могу сказать «прощай». Она была снята в 1982 году Борисом Дуровым.

Далее идет комедия «Любовь и голуби» режиссера Владимира Меньшова, которая до сих пор пользуется успехом. А замыкает Топ комедия «Служебный роман», снятая режиссером Эльдаром Рязановым.

К слову, опрос канал проводил в социальных сетях с 1 по 7 февраля 2023 года. Участие в голосовании приняли респонденты всех возрастов.