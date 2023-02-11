Джиган спровоцировал слухи о проблемах в семье с Оксаной Самойловой

Во время праздников Джиган и Оксана Самойлова с детьми колесили по миру. На время блогер пропала из соцсетей. Затем она вышла на связь с подписчиками.

Фанаты ждали, что многодетная мать расскажет, почему пропала из поля зрения на долгое время, но звезда попросила ни о чем ее не спрашивать. Модель только сказала, что после отпуска, вернувшись в Москву, все дети сильной заболели. Многие поклонники посчитали, что из-за этого красотка перестала вести соцсети. Но самые внимательные решили, что в звездной семье происходит неладное.

Как выяснилось позже, Джиган находится в одной из московских клиник. Появились фото артиста в Сети, на котором он обедает в столовой больницы, при этом на его лице видно огромный фингал.

Не исключено, что повторилась история 2020 года и у рэпера обострились проблемы с запрещенными веществами. На данный момент происхождение синяка неизвестно. Также неизвестно, почему исполнитель оказался в клинике.