Газета.Ru: Никита Джигурда вступился за Моргенштерна и Бузову

Российский актер и шоумен Никита Джигурда решил поддержать уехавших из страны артистов —блогера Даню Милохина и рэпера Моргенштерна* (признан в России иноагентом). В отличие от его многих знаменитых коллег, он не точит зуб на данных молодых людей.

Джигурда искренне считает, что парни оступились, запутались, ошиблись. Зато их огромная аудитория — это показатель, убежден актер.

Никита также признался, что он приобщился к современной рэперской культуре только благодаря дочери. С того времени у Моргенштерна одним поклонником стало больше.

«Моя дочь мне звонит: «Папа, знаешь Моргенштерна?» Я о нем узнал от нее. Вот как-то в Доме кино услышал от коллег про Моргенштерна, про Бузову, они мол все портят. Я им говорю: «Если же вы импотенты, так как не можете создать красочный, яркий и современный продукт, то чего их обвиняете?». Я — за молодняк, я являюсь противником охоты на «ведьм», — добавил шоумен.