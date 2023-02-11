Концерт Инстасамки отменен в Ростове после критики Екатерины Мизулиной

Блогер Дарья Зотеева (Инстасамка) должна была выступить в Ростове в компании мужа Moneyken. Выступление назначили на 17 марта в местном клубе «Кроп Арена». Однако стало известно, что дату концерта перенесли на 2024 год.

Ранее мероприятие рэперши отменили в стране 4 раза: в Краснодаре, Сочи, Курск, Пятигорске. Причем, некоторые - буквально за несколько часов до начала. Все приобретенные билеты остаются действительны. Также сообщается, что перенесли не только концерт в Ростове, а и весь запланированный на этот год тур. Причины не уточняются.

Напомним, ранее артистку раскритиковала руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она уверена, что хиты Инстасамки негативно влияют на молодое поколение, пропагандируют запрещенные отношения и отрицают семейные ценности. В конце минувшего года организация «Отцы России» попросила СК РФ и Прокуратуру проверить творчество Дарьи Зотеевой.