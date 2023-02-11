Культура замены: как борьба с инакомыслием дошла до советского фильма «Ирония судьбы»

Предложение депутата Ольги Занко о замене Барбары Брыльски в «Иронии судьбы» нейросетью бьет даже западную культуру отмены по безумию. Журналисты «МК» порассуждали о «культуре замены».

Из новой статьи можно сделать вывод о том, что госдеятель не очень хорошо знакома с фильмографией Брыльски. Занко написала, что РФ подарила Барбаре славу и признание. Однако актриса из Польши на момент съемок в «Иронии судьбы» была очень известной, а также востребованной артисткой. Эльдар Рязанов ее пригласил в проект, увидев в одной легендарной польской ленте "Анатомия любви". Получается, советские и российские картины – малая часть ее работ. Поэтому актриса не заметит «замены». Но для отечественного кинематографа потери огромные. «Ирония судьбы» - это же не единственный советский кинофильм, где она снималась. Судя по всему, об этом депутат не знала.

"Может быть, нужно Занко заменить на кого-то более вменяемого?" – пишут комментаторы к посту политика.



