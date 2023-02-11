МК: волонтеры из РФ пожаловались на несерьезную помощь жертвам землетрясения в Турции

Активисты напоминают, что сортировка этой «помощи» отнимает у них время. К тому же, гражданам, пострадавшим от землетрясения, необходимы только зимние, чистые вещи, зимняя обувь, поскольку в зоне бедствия сейчас сильно холодает. Там снег чередуется с дождем, а люди попросту замерзают.



