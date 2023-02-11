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МК: волонтеры из РФ пожаловались на несерьезную помощь жертвам землетрясения в Турции

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МК: волонтеры из РФ пожаловались на несерьезную помощь жертвам землетрясения в Турции
В Мире
Фото из открытых источников

Команда российских волонтеров в Турции создала памятку для русскоязычного населения о том, какая именно помощь является «медвежьей услугой» для людей, пострадавших от сильного землетрясения.

Некоторые необходимые вещи, которые были отправлены в зону бедствия, буквально привели в ярость многих добровольцев. Волонтеры из РФ, не покладая рук, разбирают присланную одежду. Но находят там старые, грязные, рваные вещи, а тажке никому не нужные вечерние платья и туфли на каблуках, летние наряды или аксессуары.

Активисты напоминают, что сортировка этой «помощи» отнимает у них время. К тому же, гражданам, пострадавшим от землетрясения, необходимы только зимние, чистые вещи, зимняя обувь, поскольку в зоне бедствия сейчас сильно холодает. Там снег чередуется с дождем, а люди попросту замерзают.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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