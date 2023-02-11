О нем грезили все школьницы страны: что сейчас стало с красавчиком Андреем Державиным

По кумиру 90-х Андрею Державину сходили с ума все школьницы постсоветского пространства. Харизматичный артист выпускал хит за хито, тем самым собирал полные залы. Параллельно певец писал музыку для анимации и фильмов.

На большую сцену он вернулся в 2021 году. В составе группы "Сталкер" он отведал многие концертные площадки, где исполнял как новые, так и старые песни.

Единственное, что так и не смог вернуть Державин, повзрослевший на 20 лет, это образ голубоглазого романтичного красавца, от которого в то время буквально замирало сердце многочисленных поклонниц.