Петров рассказал, как Стася Милославская относится к постельным сценам с его участием

В новом фильме «Непослушная» актер Александр Петров вновь принял участие в постельных сценах. На премьере этой ленты в столичном кинотеатре «Октябрь» звезда триллера «Текст» признался публично, как Стася Милославская, его возлюбленная, относится к таким пикантным эпизодам.

На мероприятии Александр попросил гостей не ставить его избранницу в неловкое положение разными неудобными вопросами. Артист кино призвал публику «громко не смотреть» на его девушку. По словам Петрова, участники своими взглядами задавали Милославской немые вопросы. Это буквально выводило из себя звезду.

Артист отметил, что Стася спокойно относится к откровенным сценам, поскольку сама работает в киноиндустрии и умеет отделять работу от реальности. По словам знаменитости, «Непослушная» - это фильм не о сексе, а о романтических теплых чувствах.