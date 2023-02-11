Певец Сергей Лазарев назвал имя участника, которого он хочет видеть победителем шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов»

Весь новый сезон российского телешоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» Сергей Лазарев говорил о том, что он лично будет строго оценивать участников проекта. Но выступление молодой Симоны Куприной покорило артиста.

Сразу после исполнения исполнительницей музыкального номера, Лазарев высказался, что именно эту участницу он желает видеть в качестве победительници проекта в текущем сезоне. Только Симону Сергей считает достойной победы в шоу.

Примечательно, что девушка стала первой участницей очередного сезона «Ну-ка, все вместе!», после выступления которой Сергей поднялся со своего места. Певица выступила восхитительно. Помимо Лазарева 82 члена жюри ее поддержали.

Например, как отметила Ирина Понаровская, выступление Симоны было вдохновляющим. Она посоветовала Куприной избавится от волнения на сцене во время выступлений.