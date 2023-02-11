Певица и телеведущая РФ Ольга Бузова спровоцировала слухи о своей беременности

Поющая телеведущая Ольга Бузова несколько недель находится в ЮАР. Она туда приехала на съемки очередного сезона реалити-шоу «Звезды в Африке».

Внимательные поклонники начали замечать изменения во внешнем виде певицы. На днях Ольга обнародовала новый видеоролик в своем Телеграм-канале. На видео артистка предстала в голубом облегающем платье. Поверх него звезда накинула белую рубашку. Особое внимание фанатов привлек выпирающий живот Бузовой.

К тому же, пользователей Сети немного насторожила фраза «счастье внутри меня». Ее певица оставила в описании к ролику.

Нелишне сказать, что в СМИ неоднократно подозревают ведущую в беременности. Сама Ольга слухи никак не комментирует. Она продолжает тщательно скрывать свою личную жизнь.