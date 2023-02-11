Польскую актрису Барбару Брыльску могут исключить из фильма Рязанова «Ирония судьбы»

Из-за того, что Брыльска ранее посоветовала коллеге по проекту Лие Ахеджаковой уехать из страны, попала многим в немилость. По мнению польской артистки, «проклятые богом люди», которые живут в России, не дадут покоя ее 84-летней коллеге.