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Польскую актрису Барбару Брыльску могут исключить из фильма Рязанова «Ирония судьбы»

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Польскую актрису Барбару Брыльску могут исключить из фильма Рязанова «Ирония судьбы»
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Фото из открытых источников

Польскую легендарную актрису Барбару Брыльску надо убрать из фильма Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», заявила на днях депутат Госдумы Российской Федерации Ольга Занко.

Из-за того, что Брыльска ранее посоветовала коллеге по проекту Лие Ахеджаковой уехать из страны, попала многим в немилость. По мнению польской артистки, «проклятые богом люди», которые живут в России, не дадут покоя ее 84-летней коллеге.

Занко решила прокомментировать слова Барбары в Телеграме. По словам парламентария, когда-то вся наша страна любила эту актрису, однако та сделала выбор, назвав своих фанатов «проклятыми богом людьми».

«Наша страна ей подарила настоящую славу и почет. Мы так же легко сможем стереть эту актрису из фильма «Ирония судьбы»», — заявила депутат.

Занко добавила, что при помощи нейросети заменить Брыльску в ленте на другую актрису не составит особого труда. В качестве альтернативы она предложила Валентину Талызину, а также попросила своих подписчиков прислать варианты замены.

 

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