Режиссер РФ Никита Михалков обвинил Музей истории Екатеринбурга в попытке развалить страну

Никита Михалков обвинил Музей истории Екатеринбурга в попытке развалить Россию, а также вновь раскритиковал Ельцин Центр.

В новом выпуске программы «Бесогон» режиссер заявил о том, что в условиях СВО гражданам пытаются внедрить идею о развале страны, а многие этому не сопротивляются.

Не менее сильно кинодеятель возмутился Музеем истории Екатеринбурга после его публикации о «русских колонизаторах». Михалков процитировал слова сотрудника Вячеслава Печняка, который назвал освоение и заселение Урала «российской колонизацией», а уральский регион – носителем «культуры несогласия».

В пример Никита Сергеевич привел попытки создать сепаратистскую «Уральскую республику» в Свердловской области в 1990-е годы.

Может нам нужно бороться с тем, чтобы подспудного провокационного навязывания идей расчленения РФ не было, как это сейчас происходит в Екатеринбурге?, - резюмировал режиссер.















