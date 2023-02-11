«СЭ»: Как изменились звезды российского сериала «Папины дочки» за почти 10 лет

Последний раз телесериал «Папины дочки» выходил на российские экраны еще 9 лет назад. За все это время главные героини повзрослели и сильно преобразились.

Старшую из сестер сыграла Мирослава Карпович. Во время начала съемок девушке был 21 год.

Роль Даши Васнецовой досталась Анастасии Сиваевой. Ей было тогда 16 лет. Сейчас актриса не снимается в кино.

Дарья Мельникова в сериале сыграла Женю. Юной актрисе исполнилось 15 лет.

Елизавета Арзамасова сыграла Галину Сергеевну в 12 лет. Несмотря на возраст, у нее был актерский опыт.

Роль Пуговки досталась Екатерине Старшовой. Она еще не ходила даже в школу. После завершения сериала звезда не снималась.