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ТАСС: радиостанции обязаны указывать перед песнями принадлежность артиста к иноагентам

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ТАСС: радиостанции обязаны указывать перед песнями принадлежность артиста к иноагентам
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Фото из открытых источников

Радиостанции теперь обязаны перед воспроизведением песен музыкальных артистов указывать, что эти лица в России были признаны иностранными агентами. Об сегодня, 11 февраля, написало информационно-новостное агентство ТАСС, ссылаясь на экспертное мнение многих опрошенных юристов.

“Перед воспроизведением любой песни в эфирах радиостанции продолжительность маркировки с указанием ФИО иностранного агента должна составлять минимум 15 секунд. Перед началом выступления признанного в стране иноагентом артист также нужно сообщить всем о его статусе”, – сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

А свой черед Сергей Жорин рассказал, что аудиопометка должна длится не менее 15 секунд. Возобновляться она должна в случае прерывания песни на рекламу.

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