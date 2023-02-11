ТАСС: радиостанции обязаны указывать перед песнями принадлежность артиста к иноагентам

Радиостанции теперь обязаны перед воспроизведением песен музыкальных артистов указывать, что эти лица в России были признаны иностранными агентами. Об сегодня, 11 февраля, написало информационно-новостное агентство ТАСС, ссылаясь на экспертное мнение многих опрошенных юристов.

“Перед воспроизведением любой песни в эфирах радиостанции продолжительность маркировки с указанием ФИО иностранного агента должна составлять минимум 15 секунд. Перед началом выступления признанного в стране иноагентом артист также нужно сообщить всем о его статусе”, – сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

А свой черед Сергей Жорин рассказал, что аудиопометка должна длится не менее 15 секунд. Возобновляться она должна в случае прерывания песни на рекламу.