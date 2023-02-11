В кинотеатры Омска привезли новый фильм от американской киностудии MARVEL

Реклама фильма "Человек-муравей" и Оса - Квантомания" американской компании MARVEL появилась на афишах кинотеатров Омска. Картина официально для России не представлена, но она будет показана в кинотеатрах в закрытом формате, который не предполагает массовое посещение.

Пока не поступало данных о возвращении серии MARVEL для зрителей РФ. Известно только, что показ состоится уже 15 февраля в Омске. Организаторы проинформировали, что ленты поступают в страну разными путями. Что-то приходит к ним от зарубежных партнеров, а также есть киностудии, которые санкции не поддерживают.

Впрочем, официальных заявлений касательно того, что MARVEL возвращается в страну, не прозвучало. Однако в Министерстве Культуры работают в этом направлении. Все вместе стараются окончательно не убить киноотрасль, которая платит налоги и где работают люди, несущие в массы» культуру.