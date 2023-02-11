Yandex.RTB

В Туле перенесли концерт Инстасамки после требований родителей об отмене выступления

Image 16+
В Туле перенесли концерт Инстасамки после требований родителей об отмене выступления
Знаменитости
Фото из открытых источников

В Туле перенесли концерт Дарьи Зотеевой, более известной как INSTASAMKA (Инстасамка). Об этом заявили представители местной концертной площадки.

«К сожалению, вынуждены перенести выступление на 2024 год» - написали организаторы.

При этом отмечается, что купленные ранее билеты будут действительны. Их не надо обменивать на иную дату. Но желающие вернуть билеты могут это сделать только после 15 февраля.

Напомним, ранее тульские родители потребовали отменить выступление скандальной артистки. Они уверены, что творчество Дарьи идет вразрез с моральными, нравственными, семейными ценностями. На подобные просьбы ответили представители городской администрации:

«Запрет культурной деятельности можно осуществлять судом и только после нарушения законодательства».


Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Режиссер РФ Никита Михалков обвинил Музей истории Екатеринбурга в попытке развалить страну

Сегодня, 18:05

Певица и телеведущая РФ Ольга Бузова спровоцировала слухи о своей беременности

Сегодня, 17:32

Дочь уволенного из театра имени Моссовета Филиппенко: "Папа решил достать свою вышиванку"

Сегодня, 17:25

Актриса Наталья Рудова заявила о серьезных проблемах со здоровьем из-за лишнего веса

Сегодня, 17:20

В Туле перенесли концерт Инстасамки после требований родителей об отмене выступления

Сегодня, 16:57

Барбара Брыльска вступилась за Ахеджакову: «Такая родина ее недостойна»

Сегодня, 16:44

В кинотеатры Омска привезли новый фильм от американской киностудии MARVEL

Сегодня, 16:35

Драма «Вам и не снилось» признана лучшим советским кинофильмом о любви

Сегодня, 16:30

Концерт Инстасамки отменен в Ростове после критики Екатерины Мизулиной

Сегодня, 16:27

Российская актриса Виктория Тарасова побывала в зоне СВО на Донбассе

Сегодня, 13:32

Газета.Ru: Никита Джигурда вступился за Моргенштерна и Бузову

Сегодня, 12:53

Рэпер Джиган спровоцировал новые слухи о проблемах в отношениях с женой Оксаной Самойловой

Сегодня, 12:38

Актриса РФ Алена Хмельницкая возмущена увольнением Лии Ахеджаковой из «Современника»

Сегодня, 12:32

О нем грезили все школьницы страны: что стало с российским певцом Андреем Державиным

Сегодня, 10:45

Польскую актрису Барбару Брыльску могут исключить из фильма Рязанова «Ирония судьбы»

Сегодня, 10:38

Певец Сергей Лазарев назвал имя участника, которого он хочет видеть победителем шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов»

Сегодня, 10:29

Жена Тарасова Анастасия Костенко оставила мужа дома с детьми ради премьеры «Непослушной»

Сегодня, 10:02

Сергей Лавров заявил, что Борис Корчевников не выговаривает слова из-за болезни

Сегодня, 09:55

10-летний екатеринбуржец Георгий Табуркин проиграл в поединках вокального шоу «Голос. Дети»

Сегодня, 09:47

«СЭ»: Как изменились звезды российского сериала «Папины дочки» за почти 10 лет

Сегодня, 09:40

Woman: Лечился ли фигурист Костомаров окунанием в прорубь и насколько опасно такое закаливание
  • Вчера, 16:04

Woman: Лечился ли фигурист Костомаров окунанием в прорубь и насколько опасно такое закаливание

Олимпийский чемпион Роман Костомаров почти месяц находится в больнице. Ему ампутировали стопу, а сейчас врачи решают вопрос об ампутации пальцев на

На Украине в спецоперации погиб солдат из Саратова Владимир Осипов
  • Сегодня, 11:54

На Украине в спецоперации погиб солдат из Саратова Владимир Осипов

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине погиб солдат из Саратова Владимир Осипов. Об этом сообщили в администрации города.

Руководство на фронте должно нести полную неотвратимую ответственность перед народом — Пригожин
  • 8-02-2023, 21:05

Руководство на фронте должно нести полную неотвратимую ответственность перед народом — Пригожин

Руководители добровольческих объединений, участвующих в спецоперации на Украине, обязаны нести ответственность перед россиянами, заявил

«Не верю, что это все происходит со мной»: старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков сменил имя
  • 9-02-2023, 13:16

«Не верю, что это все происходит со мной»: старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков сменил имя

Осенью минувшего года старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков покинул Россию. Как известно, артист обосновался в США. В Америке он живет в

Уволенный из столичного театра Моссовета актер Александр Филиппенко покинул Россию
  • Вчера, 21:27

Уволенный из столичного театра Моссовета актер Александр Филиппенко покинул Россию

Российский актер театра и кино Александр Филиппенко, который имеет звание народного артиста РФ, эмигрировал из страны в знак несогласия с

Дмитрий Назаров вышел из себя, комментируя сообщения хейтеров в социальных сетях
  • 9-02-2023, 11:41

Дмитрий Назаров вышел из себя, комментируя сообщения хейтеров в социальных сетях

После того, как звезду «Кухни» Дмитрия Назарова и его жену уволили из театра МХТ, на них навалился хейт. Многие недоброжелатели начали травить

Новости партнеров
Новости партнеров
Стоков столько, что лед не замерзает. Водоканал подтвердил слив отходов в Суздальское озеро
  • 9-02-2023, 14:43

Стоков столько, что лед не замерзает. Водоканал подтвердил слив отходов в Суздальское озеро

Водоканал Санкт-Петербурга сообщил о масштабном поступлении стоков жилых домов в Большое Нижнее Суздальское озеро. Сброс хозяйственно-бытовых отходов

В Москве у партии "РОДИНА" - новая команда!
  • Вчера, 16:53

В Москве у партии "РОДИНА" - новая команда!

4 февраля 2023 г. в гостинице "Метрополь" состоялась партконференция регионального отделения партии "РОДИНА" города Москва. Состав команды был

Политолог Маркелов выразил мнение о ситуации с публикацией сведений об инциденте на «Северном потоке»
  • 9-02-2023, 17:43

Политолог Маркелов выразил мнение о ситуации с публикацией сведений об инциденте на «Северном потоке»

Политолог Маркелов выразил мнение о том, какой будет реакция в западных СМИ на сведения об организации и проведении американскими политическими

«АиФ»: Кому грозит гангрена и как сохранить ноги. Все потрясены историей Костомарова
  • Сегодня, 12:16

«АиФ»: Кому грозит гангрена и как сохранить ноги. Все потрясены историей Костомарова

Как избежать гангрены и сохранить свои ноги? Сейчас этим вопросом задаются многие люди. Дело в том, что все потрясены историей фигуриста Романа