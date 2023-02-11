В Туле перенесли концерт Инстасамки после требований родителей об отмене выступления

Олимпийский чемпион Роман Костомаров почти месяц находится в больнице. Ему ампутировали стопу, а сейчас врачи решают вопрос об ампутации пальцев на
В ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине погиб солдат из Саратова Владимир Осипов. Об этом сообщили в администрации города.
Руководители добровольческих объединений, участвующих в спецоперации на Украине, обязаны нести ответственность перед россиянами, заявил
Осенью минувшего года старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков покинул Россию. Как известно, артист обосновался в США. В Америке он живет в
Российский актер театра и кино Александр Филиппенко, который имеет звание народного артиста РФ, эмигрировал из страны в знак несогласия с
После того, как звезду «Кухни» Дмитрия Назарова и его жену уволили из театра МХТ, на них навалился хейт. Многие недоброжелатели начали травить
Водоканал Санкт-Петербурга сообщил о масштабном поступлении стоков жилых домов в Большое Нижнее Суздальское озеро. Сброс хозяйственно-бытовых отходов
4 февраля 2023 г. в гостинице "Метрополь" состоялась партконференция регионального отделения партии "РОДИНА" города Москва. Состав команды был
Политолог Маркелов выразил мнение о том, какой будет реакция в западных СМИ на сведения об организации и проведении американскими политическими
Как избежать гангрены и сохранить свои ноги? Сейчас этим вопросом задаются многие люди. Дело в том, что все потрясены историей фигуриста Романа