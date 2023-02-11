В Туле перенесли концерт Инстасамки после требований родителей об отмене выступления

В Туле перенесли концерт Дарьи Зотеевой, более известной как INSTASAMKA (Инстасамка). Об этом заявили представители местной концертной площадки.

«К сожалению, вынуждены перенести выступление на 2024 год» - написали организаторы.

При этом отмечается, что купленные ранее билеты будут действительны. Их не надо обменивать на иную дату. Но желающие вернуть билеты могут это сделать только после 15 февраля.

Напомним, ранее тульские родители потребовали отменить выступление скандальной артистки. Они уверены, что творчество Дарьи идет вразрез с моральными, нравственными, семейными ценностями. На подобные просьбы ответили представители городской администрации:

«Запрет культурной деятельности можно осуществлять судом и только после нарушения законодательства».



