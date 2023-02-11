WarGonzo сообщил о последних успехах ЧВК «Вагнер» на Бахмутском направлении

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжают успешное наступление на Бахмутском направлении. Подразделения уже заняли юго-восточную часть Парасковиевки и вытесняют формирования ВСУ с востока населенного пункта Красная Гора, сообщают авторы Telegram-канала WarGonzo.

По информации ресурса, «вагнеровцы» продолжают штурмовые операции у села Ивановское. Которое имеет ключевое значение для обеих сторон. Здесь, отмечается в WarGonzo, идут ожесточенные бои.

«”Оркестранты” атакуют и на восточных окраинах самого Бахмута. ВСУ удерживают позиции. А к югу украинские войска оказались в критическом положении. ЧВК “Вагнер” уже в юго-восточной части Парасковиевки. Также она ведет штурмовые действия на восточных окраинах Красной Горы. Частично под контролем «музыкантов» северо-западная часть поселка. А к северу от Соледара они атакуют в направлении Федоровки. ВСУ удерживают позиции», – сообщают авторы Telegram-канала.

Ранее появилась информация о том, что в позициях ВСУ севернее Бахмута найдено слабое место. Публицист Владислав Угольный сообщил, что отряды ЧВК «Вагнер» обнаружили данный участок к западу от поселка Благодатное.