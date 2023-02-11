Жена Тарасова Анастасия Костенко оставила мужа дома с детьми ради премьеры «Непослушной»

14 февраля 2023 года на российские экраны выйдет новая эротическая драма «Непослушная». Фильм уже захватил Сеть. Некоторые во всю обсуждают трейлер, в котором Александр Петров в тугие узлы завязывает 20-летнюю студентку, другие намекают на схожесть картины с голливудской лентой «50 оттенков серого». В любом случае, равнодушных нет.

Тем временем на днях отгремела премьера фильма. Посмотреть первыми на Александра Петрова в роли амбициозного и эксцентричного бизнесмена пришло много звезд отечественного шоу-бизнеса.

В том числе на премьеру «50 оттенков» пришла жена футболиста Дмитрия Тарасова. Анастасия Костенко ради этого события оставила дома супруга с тремя детьми.

Напомним, что модель воспитывает троих детей от полузащитника. У супругов растут две дочери Ева, Милана, и сын Алексей.