В немецкий Бремерхавен прибыло судно с M2A2 Bradley для Украины

В порт Бремерхавен (Германия) прибыло судно, на борту которого находится американская военная техника, предназначенная для армии Украины. Немецкие СМИ опубликовали репортаж с места события и показали процесс ее разгрузки. Видео из порта публикуют украинские телеграм-каналы.

Ролкер ARC Integrity доставил в Бремерхавен тяжелую военную технику, которую ВСУ собираются использовать для весеннего контрнаступления. Речь о M2A2 Bradley ODS-SA, SAM AN/TWQ-1 Avenger, BREM M88A2 и т.д. Полный список вооружения, которое было на борту, не раскрывается. Ранее СМИ со ссылкой на американское транспортное командование сообщали, что в Украину были отправлены не менее 60 боевых машин пехоты Bradley.

Журналисты из ФРГ сообщают, что судно доставило часть техники от США, вошедшей в пакет военной помощи на сумму 2,85 миллиарда долларов. Официальный Вашингтон объявлял о нем в начале нынешнего года.

Таким образом, вскоре данное вооружение будет уже на территории Украины. Пока нет данных, будет ли украинское военное командование использовать знаменитые американские БМП для отражения наступательных операций ВС РФ или все же, как предполагают многие военные эксперты, прибережет технику для контрнаступления широким флангом.

По заявлению начальника ГУР МО Кирилла Буданова, оно планируется весной текущего года.