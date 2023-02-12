Максим Аверин: поклонники сериала «Склифосовский» попытались сорвать спектакль с его участием

Как повлияла на жизнь Максима Аверина роль в популярном российском сериале «Склифосовский» сам актер рассказал в программе «Привет, Андрей!». В медицинской драме Максим сыграет роль хирурга Олега Брагина.

По мнению артиста, каждый раз, когда в театре он выходил на сцену, в зале обязательно находились те, кто смотрит сериал «Склифосовский». Были случаи, что поклонники попытались сорвать его спектакль. Прямо из зрительского зала Аверина звали по фамилии Брагин.

Вспомнил актер и о том, как некоторые поклонники телесериала обращались к нему, чтобы он сказал, что будет с его героем в конце, останется ли жив. Также однажды его попросили исполнить композицию «Гоп-стоп».

Отметим, на экраны 30 января 2023 года вышел 10-й сезон многосерийного «Склифосовский».