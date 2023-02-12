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В Ревде простились с погибшим на СВО 33-летним бойцом Денисом Рыболовлевым

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В Ревде простились с погибшим на СВО 33-летним бойцом Денисом Рыболовлевым
Военные новости
Фото из открытых источников

12 февраля 2023 года в Ревде состоялась церемония прощания с российским бойцом Денисом Рыболовлевым. Военнослужащий погиб в зоне проведения СВО на Украине 19 января во время выполнения очередного боевого задания. Ему было 33 года.

На похороны мужчины пришли сотни местных жителей Ревды. На траурной церемонии глава города Татьяна Клепикова, а также замглавы Евгений Войт. Бойца похоронили на городском кладбище с воинскими почестями.

 

Ревда сегодня прощается с сыном своего города и это невосполнимая утрата. Денис, не дожидаясь повестки по частичной мобилизации, был готов к службе. Его ранили, он вернулся, затем уехал снова, — отметил Войт.
Искренние соболезнования близким и родным Дениса. Светлая память, вечная слава воину, погибшему в СВО, - сказала Клепикова.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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