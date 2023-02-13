Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Руденко сделал заявление об отношениях между Российской Федерацией и Индией. Он подчеркнул, что сотрудничество между двумя государствами достаточно прочное и развивается по разным направлениям.

Он отметил, что отношения между Российской Федерацией и Индией имеют продолжительную историю взаимного сотрудничества, что они выстраиваются на взаимном уважении и учете интересов друг друга.

Руденко рассказал, что российский президент Путин и руководитель индийского правительства Моди регулярно проводят переговоры по разным вопросам как двустороннего сотрудничества, так и международного.