Yandex.RTB

Руденко сделал заявление об отношениях между Российской Федерацией и Индией

Image 16+
Руденко сделал заявление об отношениях между Российской Федерацией и Индией
В Мире
Фото из открытых источников

Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Руденко сделал заявление об отношениях между Российской Федерацией и Индией. Он подчеркнул, что сотрудничество между двумя государствами достаточно прочное и развивается по разным направлениям. 

Он отметил, что отношения между Российской Федерацией и Индией имеют продолжительную историю взаимного сотрудничества, что они выстраиваются на взаимном уважении и учете интересов друг друга.

Руденко рассказал, что российский президент Путин и руководитель индийского правительства Моди регулярно проводят переговоры по разным вопросам как двустороннего сотрудничества, так и международного.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Руденко сделал заявление об отношениях между Российской Федерацией и Индией

Сегодня, 08:48

В немецкий Бремерхавен прибыло судно с M2A2 Bradley для Украины

Вчера, 21:53

Борисенко сообщил о намерении политических властей Египта вступить в БРИКС

11-02-2023, 17:58

МК: волонтеры из РФ пожаловались на несерьезную помощь жертвам землетрясения в Турции

11-02-2023, 11:49

Байден охарактеризовал случай с китайским аэростатом

10-02-2023, 12:23

The Guardian: Новая Зеландия и Австралия переживут апокалипсис намного проще других

10-02-2023, 12:10

Стерник сделал заявление о целях ЕС в отношении Центральной Азии

10-02-2023, 10:48

Политолог Маркелов выразил мнение о ситуации с публикацией сведений об инциденте на «Северном потоке»

9-02-2023, 17:43

Сообщается о намерении Зеленского встретиться с Макроном

8-02-2023, 19:28

В Великобритании расширили санкционный список

8-02-2023, 17:38

Байден назначил Уолша политическим преемником на экстренный случай

8-02-2023, 09:23

Байден обозначил свою позицию по вопросу закона об абортах

8-02-2023, 08:53

Россияне в Турции после землетрясения пожаловались на настоящих «уродов»-соотечественников

7-02-2023, 22:36

Сейсмолог Татевосян: Землетрясения в Турции и Сирии могут продлиться несколько месяцев

6-02-2023, 19:19

Китайский дипломат сделал заявление об отношениях с США

6-02-2023, 09:03

В ЕС предупредили Грузию о санкциях

5-02-2023, 18:38

Сегодня на Кипре выборы президента

5-02-2023, 09:53

Шольц заявил о договоренности с Зеленским

5-02-2023, 09:28

Маслов выразил мнение о решении Блинкена

4-02-2023, 19:33

Ван И прокомментировал решение Блинкена

4-02-2023, 09:13

Woman: Лечился ли фигурист Костомаров окунанием в прорубь и насколько опасно такое закаливание
  • 10-02-2023, 16:04

Woman: Лечился ли фигурист Костомаров окунанием в прорубь и насколько опасно такое закаливание

Олимпийский чемпион Роман Костомаров почти месяц находится в больнице. Ему ампутировали стопу, а сейчас врачи решают вопрос об ампутации пальцев на

Стрелков: под Угледаром и закончилось широко анонсированное военкорами наступление российской армии на всем Донецком фронте
  • 10-02-2023, 17:23

Стрелков: под Угледаром и закончилось широко анонсированное военкорами наступление российской армии на всем Донецком фронте

Многие российские военкоры и милитари-блогеры в своих Телеграм опубликовали кадры противника, на которых показаны потери стороны, которая вела

На Украине в спецоперации погиб солдат из Саратова Владимир Осипов
  • 11-02-2023, 11:54

На Украине в спецоперации погиб солдат из Саратова Владимир Осипов

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине погиб солдат из Саратова Владимир Осипов. Об этом сообщили в администрации города.

Покинувший Россию актер Филиппенко объяснил, почему уволился из Театра Моссовета
  • Вчера, 10:33

Покинувший Россию актер Филиппенко объяснил, почему уволился из Театра Моссовета

Народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации Александр Филиппенко, который не так давно переехал жить в

Уволенный из столичного театра Моссовета актер Александр Филиппенко покинул Россию
  • 10-02-2023, 21:27

Уволенный из столичного театра Моссовета актер Александр Филиппенко покинул Россию

Российский актер театра и кино Александр Филиппенко, который имеет звание народного артиста РФ, эмигрировал из страны в знак несогласия с

Григорий Лепс послал шоумена РФ Максима Галкина во время своего концерта в Ставрополе
  • Сегодня, 09:47

Григорий Лепс послал шоумена РФ Максима Галкина во время своего концерта в Ставрополе

Российский эстрданый певец Григорий Лепс во время своего очередного сольного концерта, который проходил в Ставрополье, публично обматерил юмориста и

Новости партнеров
Новости партнеров
«E1.ru»: осужденный за убийство 33-летний уралец из ЧВК «Вагнер» погиб в зоне СВО
  • 11-02-2023, 17:07

«E1.ru»: осужденный за убийство 33-летний уралец из ЧВК «Вагнер» погиб в зоне СВО

Портал E1.RU сообщил о гибели в зоне СВО на Украине 33-летнего бойца ЧВК «Вагнер» Руслана А., который был осужден за убийство. По данным издания,

«АиФ»: Кому грозит гангрена и как сохранить ноги. Все потрясены историей Костомарова
  • 11-02-2023, 12:16

«АиФ»: Кому грозит гангрена и как сохранить ноги. Все потрясены историей Костомарова

Как избежать гангрены и сохранить свои ноги? Сейчас этим вопросом задаются многие люди. Дело в том, что все потрясены историей фигуриста Романа

МК: волонтеры из РФ пожаловались на несерьезную помощь жертвам землетрясения в Турции
  • 11-02-2023, 11:49

МК: волонтеры из РФ пожаловались на несерьезную помощь жертвам землетрясения в Турции

Команда российских волонтеров в Турции создала памятку для русскоязычного населения о том, какая именно помощь является «медвежьей услугой» для

В Москве у партии "РОДИНА" - новая команда!
  • 10-02-2023, 16:53

В Москве у партии "РОДИНА" - новая команда!

4 февраля 2023 г. в гостинице "Метрополь" состоялась партконференция регионального отделения партии "РОДИНА" города Москва. Состав команды был